Westspiel-Gruppe wirtschaftlich im freien Fall

Düsseldorf Die staatlichen Spielbanken in NRW machen dem Steuerzahler keine Freude. Der aktuelle Jahresverlust stieg um über 160 Prozent. Das könnte einen Strich durch die Verkaufspläne der Landesregierung bedeuten.

Die Landesregierung will mit dem Verkauf von Westspiel ihr erstes Privatisierungsprojekt umsetzen. Westspiel betreibt Kasinos in Aachen, Bad Oeynhausen, Dortmund und Duisburg und beschäftigt über 1000 Mitarbeiter, die zuletzt an mehreren Standorten gegen ihren Verkauf demonstriert haben.