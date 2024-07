Westfalentarif in NRW warnt Droht dem Deutschlandticket nun das Aus?

Die größte Flächentariforganisation in NRW und die zweitgrößte in Deutschland* warnt nach den jüngsten Beschlüssen der Bundesregierung vor einem schleichenden oder plötzlichen Ende des Deutschlandtickets. „Es ist nicht auszuschließen, dass das Deutschlandticket vielleicht in einer Region irgendwann nicht mehr angeboten wird“, sagte Oliver Mietzsch, Geschäftsführer der Westfalentarif-Gesellschaft, unserer Redaktion. „Das würde bedeuten, dass es dort auch nicht mehr genutzt werden könnte. Und dann wäre es kein Deutschlandticket mehr.“