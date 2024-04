Familie in der Extremsituation Wenn Papa im Knast ist

Dass seine Kinder sich beim Besuch im Gefängnis wohlfühlen können, liegt an besonderen Bedingungen. Im Besuchsraum dominieren warme Farben und kindgerechte Deko, es gibt Sofas, einen Kindertisch mit Spielen und Büchern in der einen, ein Schaukelpferd in der anderen Ecke. Aber es gibt noch mehr, das hier und im benachbarten Frauengefängnis in Willich speziell auf Kinder ausgerichtet ist. Ein Maskottchen, dessen Abbild auf den Fluren zum Besuchsraum von den Wänden winkt mit Botschaften wie „Hallo Kinder“, „Schön, dass du da bist“, und „Hier geht es lang“. Oder ein Fotobuch, das kindgerecht erklärt, was es mit dem Gefängnis auf sich hat.