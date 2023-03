“Ohne Plan und Ziel“ Weniger Teilzeit für Lehrkräfte – FDP will Antworten zu den Risiken

In der Diskussion um die Einschränkung von Teilzeitbeschäftigung für Lehrkräfte will die FDP im Düsseldorfer Landtag jetzt Zahlen und Erwartungswerte auf den Tisch bekommen. Mit einer Anfrage an die Landesregierung wollen die Liberalen unter anderem klären lassen, wie sich die Zahl der Teilzeitanträge im Laufe der Jahre entwickelt hat und wie viele zusätzliche Stellen oder Unterrichtszeiten sich die Landesregierung erhofft, indem künftig weniger davon genehmigt werden.