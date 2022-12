Antwort des Ministeriums Weniger Selbstmorde in NRW als in anderen Ländern

Aktuellere Zahlen hat dagegen die Deutsche Stiftung Patientnschutz. Deren Vorstand Eugen Brysch sagte unserer Redaktion: „Im Jahr 2021 nahmen sich 9215 Menschen in Deutschland das Leben. In Nordrhein-Westfalen sind es 1334 Einzelschicksale.“ In den letzten Jahren sei kein Anstieg der Suizidrate in Deutschland zu verzeichnen. „Besorgniserregend ist jedoch, dass die über 60-Jährigen mit 52 Prozent bundesweit überproportional an den Selbsttötungen vertreten sind. Beruhigen kann auch nicht, dass in NRW diese Altersgruppe mit 44 Prozent an den Suiziden gezählt wird. Denn zwischen Rhein und Weser nehmen die über 60-Jährigen 29 Prozent an der Gesamtbevölkerung ein.“ Brysch kritisierte, dass Bund und Länder keine Initiative zeigten, die Suizidprävention der alten Menschen schwerpunktmäßig zu fördern. „Es fehlen ernsthafte Anstrengungen, die Suizidrate älterer Menschen zu senken. Ziele werden hier nicht vereinbart.“ Deshalb liefen Präventionsangebote zu oft an den alten Menschen vorbei. „Gerade die aufsuchende Depressionshilfe muss sowohl in NRW als auch im Bund ausgebaut werden.“ Lange Wartezeiten seien an der Tagesordnung. Mobile Therapieplätze seien Mangelware. „Die Maßnahmen müssen endlich abgestimmt und langfristig finanziert werden“, sagte Brysch und warnte zugleich: „Während sich die Therapeuten in den lukrativen Speckgürteln tummeln, trocknet der ländliche Bereich aus. Selbst für eine nationale Koordinationsstelle fehlen die 15 Millionen Euro jährlich. Nordrhein-Westfalen könnte hier mit vier Millionen Euro voranschreiten.“