Negativer Rekord 2023 wurden in NRW knapp 9000 Wohnungen geräumt

Die stellvertretende Chefin der SPD-Fraktion im Landtag, Sarah Philipp, übte scharfe Kritik an der Landesregierung, denn sie vermutet, dass NRW durch den erneuten Anstieg bundesweit weiter trauriger Spitzenreiter sein dürfte. Schon die hohen Zahlen des Vorjahres hatten für Aufsehen gesorgt, da in Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich mit 8690 deutlich die meisten Zwangsräumungen durchgeführt wurden. Es waren 23,81 pro Tag – dieser Wert stieg im vergangenen Jahr auf 24,7 am Tag. Auf den ersten Blick sind hohe Zahlen für NRW nicht weiter verwunderlich, leben doch hier mit rund 18 Millionen die meisten Einwohner. Allerdings war der Abstand zu den anderen Ländern mehr als deutlich: Im Vergleich zum zweitplatzierten Bayern (2579) führten 2022 die Gerichtsvollzieher in NRW dreimal mehr Räumungen durch. Bezogen auf die Einwohnerzahl gab es in keinem anderen westdeutschen Flächenland mehr Menschen, die mit Zwang aus ihren Wohnungen entfernt wurden.