Düsseldorfer Altstadt : Weitere Videos zu Polizei-Einsatz aufgetaucht

Düsseldorf 15-Jähriger trug offenbar keine schwereren Verletzungen davon. NRW-Innenminister Reul sieht weiteren Aufklärungsbedarf. Die Opposition will insbesondere die Verhältnismäßigkeit prüfen lassen.

Nicht geklärt ist bisher auch, ob der 15-Jährige Verletzungen davongetragen hat. Der Innenminister berichtete dazu, dass der Mehrfachtäter bereits am 16. August bei einem Polizei-Einsatz an einer Haltestelle in Düsseldorf-Hassels mit nacktem Oberkörper angetroffen worden sei. Er habe den Polizisten mitgeteilt, er sei am Vortag in einen Vorfall wie der bei einem US-Polizeieinsatz ums Leben gekommene Afroamerikaner George Floyd verwickelt gewesen. Gleichzeitig habe er gesagt, er sei nicht verletzt und es gehe ihm gut. Dem widerspricht aber, dass der 15-Jährige laut Reul die Nacht vom 16. auf den 17. August im Krankenhaus verbrachte. Ein Attest oder Erkenntnisse über Verletzungen lägen bisher nicht vor, so Reul. Aus Sicht des Ministers spricht ein weiteres Detail dafür, dass die Verletzungen nicht gravierend waren: Nach dem Polizei-Einsatz am 15. August sei der junge Mann den Erziehungsberechtigten um 20:45 Uhr übergeben worden. Aber schon um 21:01 Uhr sei er laut Video-Überwachung wieder auf der Neustraße in Begleitung anderer Jugendlicher zu sehen gewesen. „Es ist merkwürdig, dass er nur eine Viertelstunde später wieder an Ort und Stelle war“, so Reul.