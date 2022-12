Hilfen können starten NRW-Landtag stimmt für Millarden-Rettungsschirm

Das griff der finanzpolitische Sprecher der SPD, Stefan Zimkeit, gleich auf und warf dem Regierungslager vor, den Menschen über Monate hinweg Klarheit und Sicherheit vorenthalten zu haben. Es sei unverschämt, dass sich Schick jetzt als Retter aufspiele, weil doch gerade Schwarz-Grün durch das Hin und Her Hilfen blockiert und am Ende verhindert habe, dass Hilfen im laufenden Jahr noch bei den Menschen ankämen. Zimkeit warnte zudem, dass auch die Krisenhilfen und das Sondervermögen für das kommende Jahr auf Sand gebaut seien. Er bezweifelte, dass es einen rechtssicheren Beschluss gebe, der das Sondervermögen rechtfertig. Mit üblicher Arroganz, so der Sozialdemokrat, habe man alle Vorschläge der Opposition zum Sondervermögen vom Tisch gewischt. Er bemängelte zudem, dass mit den Mitteln aus dem Rettungsschirm auch langfristige Investitionen getätigt würden und das Land sich Steuerausfälle finanzieren wolle.