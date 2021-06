Nach Rüffel vom Landesrechnungshof : Weitere Kritik an Digitalminister Pinkwart

Düsseldorf Der Landesrechnungshof erhält Zuspruch für seine Kritik an Digitalminister Andreas Pinkwart (FDP). Bitkom und Gewerkschaften sehen Nachbesserungsbedarf und weisen auf zusätzliche Probleme hin.

Der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Bitkom, Bernhard Rohleder, sagte unserer Redaktion, seit 20 Jahren sei bekannt, dass die Verwaltung in Bund, Ländern und Gemeinden dringend digitalisiert werden müsse. „Passiert ist bis heute viel zu wenig, nicht nur in NRW, und das wird spätestens seit Corona wirklich jeder verstanden haben.“ Wirtschaft und Privatverbraucher kommunizierten über Plattformen in Echtzeit und per Videochat, in den Verwaltungen regiere im besseren Fall das Faxgerät, im weniger guten Fall werde persönliches Erscheinen angeordnet – nur um eine Unterschrift zu leisten oder ein Dokument abzuholen. „Trotz unzähliger Digitalstrategien, Masterpläne und Abstimmungsrunden waren die öffentlichen Verwaltungen nicht in der Lage, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken und dort arbeitsfähig zu machen. Gesundheitsämter haben Kontaktlisten von Infizierten mit selbstgestrickten Excel-Listen verwaltet – Nordrhein-Westfalen ist hier keine Ausnahme.“ Rohleder forderte, den Schalter umzulegen und Tempo zu machen. „Wir brauchen eine Digitalisierung und Modernisierung von Bund, Ländern und Kommunen – und das nicht als Flickenteppich von Einzellösungen, sondern aus einem Guss und konsequent an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet.“