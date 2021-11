Weihnachtsgeschäft : Städtetag und Handel in NRW für Maskenpflicht im Freien

Exklusiv Düsseldorf Angesichts der steigenden Corona-Zahlen werden Rufe lauter, eine Maskenpflicht auch jenseits der Weihnachtsmärkte in den Innenstädten zu erlassen. Der NRW-Gesundheitsminister erklärt, jede Stadt, die das beantrage, bekomme dafür auch grünes Licht aus seinem Haus.

Der Städtetag NRW hat sich mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft und den damit verbundenen Kundenansturm für eine Maskenpflicht in Innenstädten ausgesprochen. Geschäftsführer Helmut Dedy sagte unserer Redaktion: „Eine Maske beim Einkaufen in den Innenstädten zu tragen ist angesichts rasant steigender Corona-Zahlen sinnvoll.“ Denn mit Masken schützten sich auch Geimpfte besser vor Infektionen. „Dieses Mehr an Sicherheit sollte uns der Weihnachtseinkauf in der City wert sein. Dort, wo es eng wird, sind Städte gut beraten, eine Maskenpflicht einzuführen“, sagte Dedy.