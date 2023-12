Lapsus vorm Fest Weihnachtsbrief an die NRW-Schulen irrt sich im Jahr

Düsseldorf · Kurioser Fehler zum Jahresende: Im ersten Satz des aktuellen Weihnachtsbriefs der Schulministerin an alle Schulen im ganzen Land stand das falsche Jahr. Wie das Ministerium reagierte und was sonst noch so in dem Schreiben stand.

18.12.2023 , 16:28 Uhr

Bald gehts in die Weihnachtsferien, zum Abschied gab’s Post aus dem Ministerium für alle Schulen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jonas Güttler

Da war die Landesregierung ihrer Zeit etwas zu weit voraus: Mit einem Lapsus hat sich das nordrhein-westfälische Bildungsministerium bei Schulen im Land per Rundmail aus dem Jahr verabschiedet. In einer ersten Version des Weihnachtsbriefes von Schulministerin Dorothee Feller (CDU) und ihrem Staatssekretär Urban Mauer, der an sämtliche Schulen herausging, hieß es: Ein ereignisreiches Jahr 2024 neige sich dem Ende zu. Zwar fiel der Fehler kurz nach Versand der Nachricht auf: Man habe direkt eine neue, korrigierte Fassung hinterhergeschickt, erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Aber zu spät, die erste Mail machte schon die Runde. In dem Weihnachtsbrief danken Feller und Mauer den Beschäftigten für herausragendes Engagement und unermüdlichen Einsatz. Insbesondere der Nahost-Konflikt habe verdeutlicht, dass sich gesellschaftliche Konflikte intensiv in den Schulen widerspiegelten und die Schulgemeinden besonnen und souverän darauf reagierten. Als Beispiele für große Herausforderungen nennt das Schreiben unter anderem die Folgen der Pandemie, die anhaltend hohe Zahl an Geflüchteten, die integriert werden müssen, sowie den Fach- und Lehrkräftemangel.

(szf)