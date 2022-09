Weniger Energieverbrauch : So wollen NRW-Städte bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen

So wollen NRW-Städte bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen

Weihnachtsbeleuchtung am Alten Markt in Köln im November 2021 (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln/Essen Festlich beleuchtete Weihnachtsmärkte und Lichterketten über den Fußgängerzonen: Darauf wollen Städte in NRW in der Adventszeit nicht verzichten. Doch nun ist Energiesparen das große Thema.

Adventsbeleuchtung, Weihnachtsmärkte, Schlittschuhlaufen: Wegen der Energiekrise denken zahlreiche nordrhein-westfälische Städte über Einsparmöglichkeiten in der Vorweihnachtszeit nach. In Köln etwa hat der Stadtrat bereits beschlossen, dass es in diesem Jahr keine Eisbahn auf dem Ebertplatz geben wird. Diese sei angesichts der Energiekrise „nicht vertretbar“. Vielerorts steht vor allem der oft üppige Lichterschmuck im Fokus der Überlegungen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.