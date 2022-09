Kutschaty kritisiert Wüst : Grüne und SPD in NRW für Aussetzung der Schuldenbremse

Grüne und SPD in NRW für Aussetzung der Schuldenbremse

Der NRW-SPD-Chef Kutschaty unterstützt Forderungen nach einem Aussetzen der Schuldenbremse. Gleichzeitig übt er Kritik an Ministerpräsident Hendrik Wüst. (Archivfoto) Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf In NRW werden Rufe aus der schwarz-grünen Landesregierung und der SPD-Opposition nach einer Aussetzung der Schuldenbremse laut. SPD-Chef Kutschaty sprach sich für eine schnelle Entscheidung aus. Gleichzeitig kritisierte er Ministerpräsident Wüst.

Angesichts drastischer Energiepreissteigerungen und Inflation werden in Nordrhein-Westfalen Rufe aus der schwarz-grünen Landesregierung und der SPD-Opposition nach einer Aussetzung der Schuldenbremse laut. Vize-Regierungschefin Mona Neubaur (Grüne) sagte im WDR-Magazin „Westpol“, um Investitionen zu ermöglichen, brauche man wie in der Corona-Pandemie auch eine Lockerung der Schuldenbremse.

Auch der Chef der oppositionellen SPD-Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, sprach sich für eine Aussetzung der Schuldenbremse aus. Darüber müsse „in den nächsten Wochen“ entschieden werden, da jetzt Bund und Länder ihre Haushaltsentwürfe für 2023 aufstellten, sagte Kutschaty, der auch stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender ist, am Dienstag in Düsseldorf. Bei den Beratungen von Bund und Ländern am 28. September gehöre die Schuldenbremse als Thema auf die Tagesordnung.