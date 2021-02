Äußerung zu Hambacher Forst : WDR soll Beitrag über Laschet gelöscht haben - Sender wehrt sich gegen „Spiegel“-Bericht

Köln Für Landesregierung und WDR wird ein Beitrag über Äußerungen des Ministerpräsidenten zum Hambacher Forst zum Politikum. Ein Journalist hatte über ein Video berichtet, in dem Armin Laschet einräumen soll, dass der Wald unter einem Vorwand geräumt wurde.

Auf Anfrage des Magazins erklärt der WDR, dass die Fachredaktion den Beitrag gestoppt habe, weil die Verwendung der „illegalen Aufnahme nach rechtlicher Prüfung nicht infrage“ gekommen sei. Ein internes Gremium soll aber inzwischen zu dem Schluss gekommen sein, dass der Beitrag „journalistisch einwandfrei war“. Am Freitagabend schilderte Stefan Brandenburg, der Leiter des WDR-Programmbereichs Aktuelles, auf Twitter seine Erinnerung an den Vorfall. Der Autor habe tagelang mit der Fachredaktion über das Laschet-Video diskutiert. „Die Kolleg*innen kamen zu dem Ergebnis, dass man aus einem minutenlangen illegalen Mitschnitt nicht nur die eine kleine Stelle auswählen darf, die die eigene These stützt“, schreibt Brandenburg. Daraufhin habe der Autor das Thema anderen Redaktionen in der Programmgruppe angeboten und „ohne deutlich zu sagen, dass die fachlich zuständigen Redakteur*innen einmütig eine Veröffentlichung in der Form für unsauber gehalten hatten.“ Als er davon erfuhr, habe Brandenburg den Autoren angerufen und ihn gefragt, warum eine Story, „die so fraglich ist, direkt am nächsten Morgen kommen sollte.“ In Folge dessen habe Brandenburger gebeten, die Veröffentlichung aufzuschieben, „um das ganze prüfen zu können“.