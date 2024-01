Mehr Diversität Grüne nominieren Youtuberin Fabiana Kühl für WDR-Rundfunkrat

Unter dem Namen „Ypsilon“ berichtet Kühl in Videos auf Youtube über ihren Alltag als Blinde. Ihr Kanal hat fast 19 000 Abonnenten. Die medienpolitische Sprecherin der Grünen, Anja von Marenholtz, begründete die Nominierung damit, dass der WDR künftig auch in seinen Gremien die Diversität der Gesellschaft abbilden müsse. „Wir wollen externe Kompetenz und neue Blickwinkel in den Rundfunkrat bringen“, teilte von Marenholtz mit. Dabei sei es auch wichtig, dass mehr junge Menschen dem Gremium angehören.