Klärwerke am Limit Zu viele Medikamente und Keime im Wasser in NRW

René Schneider, Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz, kritisierte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Schon jetzt könnte unser Trinkwasser in einem deutlich besseren Zustand sein. In anderen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz geht man deshalb voran.“ Mit Bundes- und Landesgeld entstehe in Mainz eine Anlage, die mit grünem Strom Spurenstoffe wie Medikamente und Mikroplastik herausfiltere und gleichzeitig Wasserstoff produziere. „NRW sollte hier schleunigst nachziehen“, verlangte Schneider. Geld im Haushalt sei da, denn mit der Abwasserabgabe lege die Landesregierung jedes Jahr Millionen Euro auf die hohe Kante: „Im Jahr 2021 ist ein Plus von mehr als zehn Millionen Euro zusammengekommen, 2022 waren es immerhin fast acht Millionen Euro.“ 2023 dürfte seiner Einschätzung nach ein ähnliches Ergebnis bringen. Dieses Geld, so Schneider, sei in den vergangenen Jahren nicht investiert worden: „Jetzt wird es Zeit.“