Ministerpräsident zurück in Deutschland Was von Wüsts USA-Abenteuer bleibt

Stellt sich die Frage, warum der CDU-Politiker, der sich schon im Vorfeld den Vorwurf des Instagram-Präsidenten gefallen lassen musste, den Kritikern weiteres Futter gibt. Doch bei aller berechtigter Kritik an dem marketingtechnisch ausgeklügelten Hochglanz-Programm muss man festhalten: Mindestens genauso fragwürdig wäre es gewesen, das Potenzial durch das Milliarden-Investment von Microsoft in drei Hochleistungsrechenzentren im Rheinischen Revier ungenutzt liegen zu lassen. NRW ist längst erfasst worden vom, Schreckgespenst der Deindustrialisierung. Durch den Inflation Reduction Act führen die Amerikaner immer mehr Unternehmer in Versuchung, Investitionsmittel von Deutschland in die Vereinigten Staaten umzulenken. Ganz zu Beginn seiner Reise hatte Wüst erklärt, aus seiner Sicht sei die Reise ein Erfolg, wenn er es schaffe, NRW auf die Landkarte zu bringen. Und so ist die immer gleiche Botschaft, egal ob gegenüber Hollywood-Produzenten, Rüstungsunternehmern, KI-Spezialisten oder Tech-Größen wie Google und Microsoft: Kommen Sie zu uns, investieren Sie reichlich. Die Reaktionen der amerikanischen Gesprächspartner wirken dabei durchaus aufrichtig neugierig auf das Land mit dem ungleich schwerer einprägsamen Namen. Wüst muss nun alles daran setzen, dass tatsächlich weitere Ansiedlungen aus den umgarnten Branchen sich für das Silicon Rhineland entscheiden und die Tour nicht als sehr kostspieliger Marketing-Gag verpufft.