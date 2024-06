Aufmerksamkeit zum MPK-Auftakt Was schenkt man nur einem Bundeskanzler?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk erhalten: Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) drückte dem Kanzler dabei zu Beginn des Treffens vor laufenden Kameras eine rechteckige Kiste mit einer Schleife in den NRW-Landesfarben in die Hände. Danach wurde in Berlin am Donnerstagabend bis spät in die Nacht hinein um den Umgang mit der Flüchtlingskrise gerungen.