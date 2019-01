Was für die Landesregierung ansteht: Laschets Todo-Liste 2019

Düsseldorf Mitte 2019 ist die schwarz-gelbe Landesregierung zwei Jahre im Amt. Einiges hat sie bereits bewegt, wie die Rückkehr zu G9 und ein schärferes Polizeigesetz. Doch es gibt noch viel zu tun. Eine Bestandsaufnahme.

Anderthalb Jahre nach der Wahl ist die schwarz-gelbe Landesregierung in den Mühen der Ebene angekommen. Die erste Ministerin trat 2018 zurück: Christina Schulze Föcking (CDU) war als Umweltministerin erkennbar überfordert. Nun muss sich der Regierungssprecher vor einem Untersuchungsausschuss verantworten, weil er die damalige Ministerin auf dem Höhepunkt der Kritik als Hackeropfer inszenierte. Den Angriff gab es aber nicht. Der aktuell am meisten angegriffene Minister ist Peter Biesenbach (CDU, Justiz). Er hat sich bei brisanten Themen in Widersprüche verwickelt. Auf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet könnten 2019 also weitere unangenehme Personalien zukommen. Er selbst hat sich beim Thema Diesel-Fahrverbote zu weit aus dem Fenster gelehnt, als er den Eindruck erweckte, sie seien in NRW schon rechtlich gar nicht durchsetzbar. Käme es 2019 nun doch zu Fahrverboten, geriete Laschet bei einem der wichtigsten landespolitischen Themen in die Defensive.