Mit deutscher Expertise : Warum NRW nicht allein eine Erfindung der Briten war

Foto: Anne Orthen (ort)/Foto: Anne Orthen

Düsseldorf Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstand mit Nordrhein-Westfalen ein neues Bundesland. Die Briten als Siegermacht schufen es 1946 aus eigenen Stücken. Weniger bekannt ist, dass sie sich dabei der Expertise deutscher Fachleute bedienten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Guido Hitze

Fragt man nach der Gründungsgeschichte Nordrhein-Westfalens, so erhält man seit Jahrzehnten immer die gleiche Antwort: Das Land sei eine unmittelbare Reaktion auf das Ende des Zweiten Weltkrieges, ein von den Briten als Siegermacht erfundenes und den Deutschen aufgezwungenes „künstliches“ Konstrukt aus dem nördlichen Teil der preußischen Rheinprovinz und der Provinz Westfalen; hauptsächlich erdacht, um französische und sowjetische Zugriffe auf das Ruhrgebiet abzuwehren.

Der Gründungsakt vom August 1946, die „Operation Marriage“ („Operation Hochzeit“), wurde zum Sinnbild einer administrativen Maßnahme, die, wenn auch aus nachvollziehbaren Gründen, Westfalen und Rheinländern verkündet wurde, ohne sie zu fragen, und die beide schließlich gegen ihren Willen in einem neuen, gemeinsamen Land zwangsvereinte. Dieser „Gründungsmythos“ wurde legendär und bis heute zum liebgewonnenen Ausgangspunkt selbstironischen Spotts rheinischer und westfälischer Kabarettisten, von „Es ist furchtbar, aber es geht!“ bis hin zu „Was Gott getrennt hat, darf der Mensch nicht verbinden!“.

Info Ballungszentrum im Westen Deutschlands Einwohner Nordrhein-Westfalen ist mit rund 17,9 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Bundesland. Fläche Mit rund 34.100 Quadratkilometern belegt NRW den vierten Platz unter den größten Flächenländern. Metropolregion 29 der 80 deutschen Großstädte liegen in NRW. Die Metropolregion Rhein-Ruhr im Zentrum des Landes ist mit rund zehn Millionen Bewohnern einer der 30 größten Ballungsräume der Welt.

Wie jedem Mythos wohnt auch diesem ein wahrer Kern inne. Doch bildet jener auch die ganze historische Wirklichkeit ab? Jüngste Kartenfunde und Quellenauswertungen lassen daran Zweifel aufkommen. Dabei handelt es sich keineswegs um ganz neue Erkenntnisse, sondern lediglich um die Zusammenführung zweier historischer Komplexe, die bislang völlig unverbunden betrachtet worden sind.

Bei dem einen handelt es sich um die Diskussionen über eine „Reichsreform“ in den Jahren 1919 bis 1930, in denen es nach Gründung der Weimarer Republik darum ging, das übermächtige Preußen aufzulösen und durch neue, mit den übrigen in etwa vergleichbare eigenständige Länder zu ersetzen. Es gab hierzu unzählige Kommissionen, Konferenzen, Modelle und Beschlüsse, die mit immer neuen Statistiken und Karten unterlegt waren. Vor allem Verkehrsingenieure und Wirtschaftsgeographen taten sich hierbei hervor.

So auch der spätere Pressechef der Deutschen Reichsbahn, Hans Baumann, der in seiner 1925 erschienenen Dissertation über das mitteldeutsche Braunkohlengebiet den Plan des Regierungsbaurates H. Rabe zur Neugliederung des Reiches in elf bzw. zwölf „Wirtschaftsgebiete“ aufgriff und leicht modifizierte. Baumann teilte die alte Rheinprovinz entlang der Grenze zwischen den Regierungsbezirken Köln und Koblenz, fügte den Kreis Wittgenstein Westfalen zu und gliederte Schaumburg-Lippe dem neuen Land „Niedersachsen“ an, während Lippe-Detmold ebenfalls zu Westfalen kommen sollte. Fertig war das Land „Rheinland-Westfalen“, mit der Hauptstadt Köln, nahezu exakt in den heutigen Grenzen von NRW zuzüglich der Kreise Altenkirchen und Waldeck. Der südliche Teil der Rheinprovinz bildete zusammen mit dem heutigen Hessen das Land „Rhein-Main“.

Der Rabe-Baumann-Entwurf ließ sich nicht so sehr von dynastischen oder politischen Traditionen leiten, sondern wie viele andere Modelle jener Zeit von wirtschaftlichen, demografischen, sozialen und verkehrstechnischen Gesichtspunkten. Und nach denen machte es schon in den 1920er Jahren Sinn, das Ruhrgebiet ungeteilt zu belassen, aber durch große ländliche Räume zu umfassen, die rheinischen Braun- und Steinkohlevorkommen mit den westfälischen zu verbinden und die gewachsenen, die Rheinprovinz mit der Provinz Westfalen verklammernden Wirtschafts- und Verkehrsstrukturen nicht nur zu erhalten, sondern auch politisch-administrativ zu stärken.

Ein Gedanke, der sich – in abweichenden äußeren Grenzen – auch in anderen Neugliederungsplänen jener Zeit wiederfindet. Interessant sind die Bezeichnungen, die diese neuen Gebilde erhalten, obwohl sie auch weite Teile Westfalens einbeziehen: „Niederrheinische Wirtschaftsprovinz“ oder schlicht „Niederrhein“.

Dieser Begriff taucht auch in einem Plan des Kreisauer Kreises über eine Neugliederung des Reiches in zehn Reichsländer aus dem Jahr 1943 auf. Die Autoren, darunter die später im Zusammenhang mit dem Attentat des 20. Juli 1944 hingerichteten Widerstandskämpfer Fritz-Dietlof von der Schulenburg und Josef Wirmer, fassen ebenfalls Westfalen – bei Abtrennung der Kreise Minden, Warburg und Siegen-Wittgenstein – und den Nordteil der Rheinprovinz zusammen, ergänzen diese Gebiete, wahrscheinlich aus konfessionellen Gesichtspunkten, jedoch um den Regierungsbezirk Osnabrück, das Emsland und das Oldenburger Münsterland, allesamt katholisch dominierte und geprägte Regionen. Das so zusammengesetzte neue Land sollte übrigens „Niederrhein-Westfalen“ („NRW“!) heißen.

Sämtliche Vorschläge blieben folgenlos, aber sie waren – mit Ausnahme der Planspiele des Kreisauer Kreises – in den 1920er und 1930er Jahren öffentlich zugänglich und unter den Verwaltungsbeamten Preußens und des Reiches wohlbekannt. Und über einen Anschluss Lippes an Westfalen debattierte schon der Lippische Landtag in Detmold im Jahre 1929 ebenso leidenschaftlich wie ergebnislos.

Der andere historische Komplex betrifft die unmittelbare Nachkriegszeit. Zeithistoriker wie Peter Hüttenberger und Rolf Steininger haben bereits vor Jahrzehnten den Nachweis erbracht, dass die Briten zwar das neue Land an Rhein und Ruhr alleine beschlossen und durchsetzten, dabei aber sehr wohl von deutschen Experten beraten wurden. An erster Stelle ist hier der Oberpräsident der damaligen Nordrhein-Provinz Robert Lehr zu nennen, dessen Memorandum vom 6. Mai 1946 von der britischen Militärverwaltung als Grundlage zur Entscheidungsfindung herangezogen worden ist.

Darin befürwortet Lehr die Vereinigung von nördlichem Rheinland und Westfalen zum Land „Rheinland-Westfalen“ – abgesehen von zeitbedingten Faktoren wie den Kriegszerstörungen und der Demontage – mit den gleichen wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Argumenten, auf denen auch der Rabe-Baumann-Plan basierte.

Unterstützt wurde Lehr vom Kölner Oberbürgermeister Hermann Pünder, der ausgezeichnete Kontakte zu den britischen Besatzern unterhielt, sowie vom Münsteraner Oberstadtdirektor Karl Zuhorn, der in einem eigenen „Rahmenplan“ die Bildung eines Landes „Rheinland-Westfalen“ vorschlug, um die Schaffung eines „Ruhrlandes“ zu verhindern, das unweigerlich die Aufteilung Westfalens zwischen besagtem „Ruhrland“ und der Provinz Hannover, dem späteren Niedersachsen, zur Folge gehabt hätte.

Und schließlich fragten die Briten Ende April 1946 als einzigem deutschem Politiker beim rheinischen CDU-Vorsitzenden Konrad Adenauer nach, was dieser von der „großen“ Lösung, der Vereinigung von Nordrhein und Westfalen, hielte; eine Frage, die Adenauer ebenso prompt wie entschieden positiv beschied.

Was aber verband diese vier Persönlichkeiten außer der Tatsache ihrer Zugehörigkeit zur neugegründeten CDU? Sie alle waren in den 1920er Jahren direkt oder indirekt involviert in die Debatten um die Neugliederung des Reiches und die Reichsreform bzw. dabei sogar einflussreiche Akteure gewesen: Pünder als langjähriger Chef der Reichskanzlei, der Kölner Oberbürgermeister Adenauer als Präsident des Preußischen Staatsrates und Mitglied der sogenannten „Preußen-Kommission“, die sich ab 1922 im Rahmen der Neustrukturierung des Reichsgebiets mit der „Preußenfrage“ beschäftigen sollte, Lehr als Oberbürgermeister von Düsseldorf und Mitglied im Deutschen Städtetag sowie Zuhorn als preußischer Landesrat und späterer Oberbürgermeister von Münster. Zufall?

Die Geschichte der Landesgründung muss nicht völlig neu erzählt werden. Es bleibt dabei: Die Briten schufen dieses Land aus eigenen Stücken und vor dem Hintergrund tagesaktueller Erfordernisse. Aber sie bedienten sich dabei der Expertise ausgewählter deutscher Fachleute. Diese wiederum handelten ebenfalls in Kenntnis drängender Erfordernisse wie der Aufrechterhaltung der Versorgung, der Eindämmung französischen und sowjetischen Einflusses auf das Ruhrgebiet und der Verhinderung der Zerschlagung Westfalens bzw. der Lostrennung des Rheinlandes von Deutschland.