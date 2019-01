Angebliche Falschinformation: SPD bricht mit NRW-Justizminister

Düsseldorf Justizminister Peter Biesenbach (CDU) musste sich im Landtag den Fragen der Opposition stellen. Er warf ihr Stimmungsmache vor. Die SPD forderte den Rücktritt des Ministers.

Zuvor hatte Wolf Biesenbach vorrangig wegen dessen Informationspolitik über eine in Bochum verprügelte Gerichsvollzieherin attackiert. Biesenbach hatte im November im Ausschuss berichtet, die prügelnde Schuldnerin sei der Justiz vor der Attacke nicht aufgefallen. Doch nachdem die „WAZ“ berichtet hatte, sie sei sehr wohl bekannt gewesen, allerdings in Dortmund, hatte Biesenbach am 10. Dezember intern geklärt, dass die Schuldnerin bekannt war. Doch eine Klarstellung seiner Darstellung kam erst jetzt. „Diese Fehlinformation hätten Sie im Dezember abräumen müssen“, so Wolf. Und als ihn der grüne Abgeordnete Stefan Engstfeld unterstützte, gelobte Biesenbach Besserung: Er werde künftig, wenn sich die Berichtslage zu einem wichtigen Sachverhalt ändere, offensiv kommunizieren. „Ich nehme den Hinweis an.“