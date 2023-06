Auf internationalem Parkett Warum NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst nach Japan reist

Unangefochtener Hotspot für japanische Firmen ist das Rheinland. „Die Firmen nutzen Düsseldorf als strategischen Standort für ihr Geschäft in Deutschland, Europa und weltweit“, erklärte Ralf Schlindwein, Geschäftsführer „International“ bei der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf. „Das hat ein besonderes wirtschaftliches Gewicht, weil es große Konzerne sind, die hier angesiedelt sind.“ Politik könne dazu für ein gutes Klima sorgen. „Es gibt Märkte, da ist das wichtiger als in anderen“ – und in Japan beispielsweise sei es wichtiger. „Aufgabe des Landes ist es, Partnerschaften zu schmieden, wie beispielsweise mit der Region Fukushima, und Themen voranzutreiben, die für die andere Seite und uns wichtig sind“, so Schlindwein.