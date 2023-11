Neue Geldquellen, neue Belastungen Warum Minister Optendrenk den Etat 2024 nachbessert

An anderer Stelle wollte Optendrenk der Opposition schon vorab den Wind aus den Segeln nehmen. Deren Kritik lautete, er bereichere sich am Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW. Tatsächlich leitet der Minister 150 Millionen Euro vom BLB in den Haushalt um. Er schütte lediglich einen Teil der Überschüsse zugunsten des Haushalts 2024 aus. Die Mittel seien durch Mieteinnahmen entstanden, die die Ministerien an den BLB gezahlt hätten. Der BLB müsse deshalb auf keine Projekte verzichten oder gar Kredite aufnehmen. Und man wolle den Landesbetrieb auch nicht als eine Art Sparkasse nutzen, so die Argumentation des CDU-Politikers.