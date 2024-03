Zu wenig Zeit, zu große Gruppen Kitas rufen um Hilfe bei der Sprachförderung

Der Erhebung zufolge sind speziell für die sprachliche Bildung qualifizierte Fachkräfte in der Praxis sehr selten, in fast jeder fünften nordrhein-westfälischen Kita (rund 18 Prozent) gibt es nicht eine einzige in der Belegschaft. Zugleich sind in einer Kita durchschnittlich mindestens sechs verschiedene Sprachen vertreten. In mehr als jeder zweiten Einrichtung findet den Antworten zufolge Sprachförderung ausschließlich in den Alltag integriert statt. Individuelle Sprachförderung ist entsprechend seltener.