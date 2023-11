Studie zu Einsamkeit bei Jugendlichen in NRW Für seinen Kampf gegen Einsamkeit braucht Hendrik Wüst Ausdauer und Geld

Da es um Jugendliche an Rhein und Ruhr geht, war es ein wenig seltsam, dass Wüst sein Einsamkeitsforum nach Berlin verlegt hat – ganz ohne Jugend. Er erhofft sich damit, so hat er es gesagt, mehr Aufmerksamkeit für das Thema, aber auch, und das hat er nicht gesagt, für sich. Der Christdemokrat will sich damit schmücken, ein menschliches Problem anzugehen, so will Wüst empathisch erscheinen. Das ist legitim und schmälert nicht das ehrenwerte Ziel: die Einsamkeit einzudämmen. Doch dieses Ziel zu erreichen, dürfte äußerst anstrengend werden. Einsamkeit ist kein Wohlfühlthema.