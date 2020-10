Erneuter Arbeitskampf von Verdi : Diese NRW-Verkehrsbetriebe werden am Donnerstag bestreikt

Düsseldorf Verdi bestreikt erneut Rheinbahn, KVB und andere Nahverkehrsbetriebe. So soll der Druck für auf die Arbeitgeber erhöht werden, einen bundesweit einheitlichen Rahmentarif abzuschließen.

Pendler und Schulkinder, die Busse und Bahnen nutzen, müssen sich am Donnerstag auf neuen Ärger einstellen. „Am Donnerstag, 8. Oktober, wird es in NRW zu ganztägigen flächendeckende Warnstreiks ab Betriebsbeginn kommen“, teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag mit. Aufgerufen seien alle Betriebe, die unter den Tarifvertrag des NRW-Nahverkehrs fallen. Konkret sind das unter anderem folgende Bahnbetriebe, wie eine Verdi-Sprecherin erklärte: die Rheinbahn in Düsseldorf, die Kölner Verkehrsbetriebe, die Duisburger Verkehrsgesellschaft, die Bahnen der Stadt Monheim, Stadtwerke Solingen, die Verkehrsbetriebe Remscheid, Rhein Erft Verkehrsgesellschaft, Stadtwerke Krefeld, NEW aus Mönchengladbach, Niag am Niederrhein, Wupsi aus Leverkusen, WSW mobil aus Wuppertal, Stadtwerke Bonn, Vestische Straßenbahnen, die DSW in Dortmund, die Bogestra in Bochum, die Stoag in Oberhausen und die Stadtwerke Münster.