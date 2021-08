Ungereimtheiten bei Flutkatastrophe : Erinnerungslücken der Ministerin

Düsseldorf Umweltministerin Ursula Heinen-Esser kann nicht mehr rekonstruieren, wann sie mit dem Ministerpräsidenten erstmals über das Hochwasser gesprochen hat. SPD-Fraktionsvize Stinka fordert schnelle Aufklärung – und Notfalls die Verbindungsdaten.

In der politischen Aufarbeitung der Flutkatastrophe gerät NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser unter Druck. Nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ kann die CDU-Politikerin nicht mehr rekonstruieren, an welchen Tagen sie um welche Uhrzeit mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Telefon über das heraufziehende Hochwasser gesprochen hat. „Genauere Daten lassen sich rückblickend nicht darstellen“, sagte die Ministerin. Ihr fehlten die Handydaten.