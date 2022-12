Waldzustandsbericht 2022 Nicht mal jeder dritte Baum ist gesund

Dem Wald in NRW geht es schlecht. Bei der Zählung in diesem Sommer waren gerade mal 28 Prozent der Bäume gesund, also nicht einmal jeder dritte Baum. 34 Prozent waren leicht, 38 Prozent stark geschädigt. „Diese Zahlen entsprechen in etwa den Zahlen des Vorjahres und sind besorgniserregend“, sagte NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) am Donnerstag bei der Präsentation des diesjährigen Waldzustandsberichts. Die Vitalität des Waldes verschlechtere sich immer weiter, und das gehe so seit dem Beginn der Erfassung vor fast 40 Jahren.