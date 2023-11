Trotz nass-warmem Sommer Waldzustand in NRW verschlechtert sich massiv

Der Wald in NRW kämpft trotz des Endes der Dürreperiode mit massiven Problemen. Das ist eine zentrale Erkenntnis des Waldzustandsberichtes, den NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) am Donnerstag der Öffentlichkeit vorstellte. „Die Witterungsextreme der vergangenen fünf, sechs Jahre haben in NRW zu massiven Waldschäden geführt.“ Das sei in großem Maße auf den bereits feststellbaren Klimawandel zurückzuführen.