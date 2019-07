Nach Waldbränden in Mecklenburg-Vorpommern : Experten fordern neues Löschwasser-Konzept für NRW

Noch immer nicht unter Kontrolle: Feuerwehrleute löschen in der Nähe der evakuierten Ortschaft Alt Jabel in Mecklenburg-Vorpommern einen großflächigen Waldbrand. Wegen des Brands auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern mussten Hunderte Menschen ihre Wohnungen verlassen. Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Der riesige Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern ist noch immer nicht unter Kontrolle. Feuerwehr-Experten fordern eine Überprüfung des Löschwasser-Konzeptes in NRW.

Als Reaktion auf den Klimawandel fordert die Feuerwehr ein neues Löschwasser-Konzept für NRW. Dirk Viertelhaus, NRW-Chef der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, sagte unserer Redaktion: „Die Feuerwehr verlässt sich bei der Löschwasserversorgung nicht nur auf Hydranten, sondern auch auf kleinere Seen und Bäche. Aber die Hitzeperioden werden länger und heißer. Kein Mensch weiß, ob diese natürlichen Wasserspeicher überhaupt noch genug Löschwasser vorhalten.“

Anlässlich des in Deutschland größten Waldbrandes seit Jahrzehnten, der gerade in Mecklenburg-Vorpommern tobt, fordert Viertelhaus „dringend die Überprüfung der eingeplanten Wasserreserven“. Viertelhaus: „Man kann damit nicht erst anfangen, wenn es brennt.“ Der Brand in dem munitionsbelasteten Waldgebiet bei Lübtheen (Mecklenburg-Vorpommern) weitet sich immer weiter aus. Zwischenzeitlich standen 1.000 Hektar Wald in Flammen. Das Feuer ist wegen unberechenbarer Winde noch nicht unter Kontrolle.

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurde eine weitere Ortschaft evakuiert. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte schon am Montagabend die Räumung von Volzrade angeordnet. Sonntagabend waren bereits drei Orte - Alt Jabel, Jessenitz-Werk und Trebs - evakuiert worden. Inzwischen wurde die Flotte der Löschhubschrauber verdoppelt. Acht Helikopter und mehrere Wasserwerfer sind auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes im Einsatz. Die Wasserwerfer sollen Schneisen und Wege bewässern. Da das Feuer an mehreren Stellen ausgebrochen war, geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus.