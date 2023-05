Vor Wahl in der Türkei Grüne Jugend fordert Auftrittsverbot für AKP-Politiker in NRW

Die Präsidentschaftswahl in der Türkei ist am 14. Mai 2023. Mit knapp 500.000 Menschen mit türkischem Pass sei NRW das Bundesland, in dem die meisten türkeistämmigen Wahlberechtigten leben, führt die Grüne Jugend aus. Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland können ihre Stimmen noch bis zum 9. Mai auf den Weg bringen. 2018 hätten in NRW prozentual mehr türkeistämmige Menschen für Erdoğan gestimmt als in der Türkei selbst, heißt es von der Grünen Jugend.