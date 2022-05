Wahl in Nordrhein-Westfalen 2022 : Landtagswahl 2022 in NRW - Die Gewinner und Verlierer in Stadt Netphen

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen haben die Menschen über die Besetzung des neuen Landtages abgestimmt. Wie haben die Menschen in Stadt Netphen entschieden? Wie hoch war die Wahlbeteiligung? Und welcher Direktkandidat wurde gewählt? Die Ergebnisse für Stadt Netphen in der Übersicht.

Stärkste Partei und Wahlbeteiligung in Stadt Netphen bei der Landtagswahl 2022

Sieger Zweitstimmen in Stadt Netphen bei der Landtagswahl 2017

Bei NRW-Landtagswahlen dürfen die Bürger grundsätzlich zwei Stimmen vergeben. Mit der Erststimme wählen die Bürger den Direktkandidaten ihres Wahlkreises. Mit der Zweitstimme wird eine der Parteien gewählt, die zur Landtagswahl antreten. Die Summe dieser Stimmen ist am Ende entscheidend dafür, wie viele Sitze einer Partei im Landtag von Nordrhein-Westfalen insgesamt zustehen.

Diese zu vergebenden Sitze werden zum einen mit den Direktkandidaten besetzt, die über die Erststimmen ins Parlament einziehen. Hinzu kommen Kandidaten, die von den Parteien auf Landeslisten aufgestellt wurden. Je mehr Sitze eine Partei hat, desto mehr Bewerber von der Liste schaffen zusätzlich zu den Direktkandidaten den Sprung in den Landtag.

Stärkste Kraft in Stadt Netphen war 2017 die CDU. Die Partei erreichte damals 38,8 Prozent der Zweitstimmen. Die Ergebnisse im Einzelnen:

CDU: 38,8 Prozent, 4.924 Stimmen

SPD: 28,2 Prozent, 3.581 Stimmen

Grüne: 4,6 Prozent, 589 Stimmen

FDP: 12,7 Prozent, 1.606 Stimmen

AfD: 8,2 Prozent, 1039 Stimmen

Linke: 3,6 Prozent, 459 Stimmen

Sonstige: 3,8 Prozent, 481 Stimmen

Das Erststimmen-Ergebnis der Landtagswahl 2017 für die Gemeinde Stadt Netphen

Die meisten Erststimmen in Stadt Netphen gingen an die CDU (44,7 Prozent). Ihr Direktkandidat zog 2017 in den Landtag ein. Die Ergebnisse im Einzelnen:

CDU: 44,7 Prozent, 5.644 Stimmen

SPD: 29,1 Prozent, 3.671 Stimmen

Grüne: 4,6 Prozent, 576 Stimmen

FDP: 9,7 Prozent, 1.220 Stimmen

AfD: 7,6 Prozent, 959 Stimmen

Linke: 3,9 Prozent, 494 Stimmen

Sonstige: 0,5 Prozent, 68 Stimmen

