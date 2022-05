Wahl in Nordrhein-Westfalen 2022 : Das sind die Ergebnisse für Kreis Steinfurt bei der Landtagswahl 2022 in NRW

Düsseldorf Die Wahlberechtigten in NRW haben ihre Stimmen bei der Landtagswahl abgegeben. In Kreis Steinfurt hat die %Sieger_Zweitstimmen_2022 am besten abgeschnitten. Die Ergebnisse im Überblick.

Zum 18. Mal hat NRW über die Zusammensetzung des Landtags abgestimmt. Einer der Wahlkreise war Kreis Steinfurt. Wie haben die Wähler entschieden? Hier gibt es die Übersicht der Ergebnisse der Landtagswahl vom 15. Mai 2022 und einen Rückblick auf die Zahlen aus 2017.

Stärkste Partei und Wahlbeteiligung in Kreis Steinfurt bei der Landtagswahl 2022

Stärkste Partei in Kreis Steinfurt ist die CDU. Sie kommt auf 42,14 Prozent der Zweitstimmen. Die Wahlbeteiligung im Kreis / in der kreisfreien Stadt liegt bei 57,9 Prozent. 2017 hatte die Wahlbeteiligung noch bei 65,9 Prozent gelegen. Wahlberechtigt waren in Kreis Steinfurt in diesem Jahr 338.865 Personen. Insgesamt nahmen 196.157 Menschen ihr Recht zur Stimmabgabe wahr.

Von den 196.157 Zweitstimmen, die bei der Landtagswahl 2022 in Kreis Steinfurt abgeben wurden, waren 1.425 Stimmen ungültig. Das heißt, dass 1.425 Wähler ihren Stimmzettel entweder absichtlich ungültig gemacht oder ihr Kreuz an keiner richtigen Stelle gemacht haben. Bei den Erststimmen waren 1.468 abgegebene Stimmzettel ungültig.

Die Erststimmen-Ergebnisse für Kreis Steinfurt bei der Landtagswahl 2022

CDU: 44,4 Prozent, 86521 Stimmen

GRÜNE: 16,6 Prozent, 32413 Stimmen

AfD: 3,9 Prozent, 7655 Stimmen

Linke: 2,3 Prozent, 4447 Stimmen

Sonstige: 0,6 Prozent, 1250 Stimmen

Die Zweitstimmen-Ergebnisse für Kreis Steinfurt bei der Landtagswahl 2022

CDU: 42,1 Prozent, 82067 Stimmen

SPD: 26 Prozent, 50659 Stimmen

Grüne: 17,1 Prozent, 33236 Stimmen

FDP: 5,1 Prozent, 9974 Stimmen

AfD: 3,9 Prozent, 7686 Stimmen

Linke: 1,8 Prozent, 3413 Stimmen

Sonstige: 4 Prozent, 7697 Stimmen

Sieger Zweitstimmen in Kreis Steinfurt bei der Landtagswahl 2017

Stärkste Kraft in Kreis Steinfurt war 2017 die CDU. Die Partei holte damals 40,26 Prozent der Zweitstimmen. Die Ergebnisse im Einzelnen:

CDU: 40,3 Prozent, 89.150 Stimmen

SPD: 32,3 Prozent, 71.424 Stimmen

Grüne: 5,8 Prozent, 12.878 Stimmen

FDP: 10,4 Prozent, 23.102 Stimmen

AfD: 4,5 Prozent, 9973 Stimmen

Linke: 3,5 Prozent, 7.704 Stimmen

Sonstige: 3,3 Prozent, 7.215 Stimmen

Das Erststimmen-Ergebnis der Landtagswahl 2017 für Kreis Steinfurt

Die meisten Erststimmen in Kreis Steinfurt gingen an die CDU (46,72 Prozent). Die Ergebnisse im Einzelnen:

CDU: 46,7 Prozent, 103.337 Stimmen

SPD: 33,2 Prozent, 73.521 Stimmen

Grüne: 5,5 Prozent, 12.084 Stimmen

FDP: 6,8 Prozent, 15.109 Stimmen

AfD: 2,3 Prozent, 5.166 Stimmen

Linke: 4,1 Prozent, 9.128 Stimmen

Sonstige: 1,3 Prozent, 2.817 Stimmen

