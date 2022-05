Wahlbeteiligung, Wahlsieger und Co. : Landtagswahl 2022 & 2017 - die Gewinner und Verlierer in Gemeinde Extertal

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen wird am 15. Mai 2022 ein neuer Landtag gewählt. Das Ergebnis für Gemeinde Extertal gibt es mit Ende der Auszählung in diesem Text. Vorab schauen wir auf die Landtagswahl. Welcher Partei haben die Wähler in Gemeinde Extertal 2017 ihre Stimme gegeben? Wie hoch war die Wahlbeteiligung damals? Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nordrhein-Westfalen wählt am 15. Mai einen neuen Landtag, den 18. des Landes. Wie hoch die Wahlbeteiligung in Gemeinde Extertal sein wird und welche Partei die meisten Stimmen bekommen wird, erfahren Sie am Wahlabend in diesem Artikel. Doch zunächst ein kleiner Rückblick: Der amtierende Landtag in Nordrhein-Westfalen wurde am 14. Mai 2017 gewählt. Die CDU erhielt damals 33,2 Prozent der Zweitstimmen und wurde damals stärkste Kraft. Sie bildete mit der FDP (12,8 Prozent) eine Koalition. Schwarz-Gelb löste damals die rot-grüne Landesregierung von Hannelore Kraft (SPD) ab. Armin Laschet (CDU) wurde neuer Ministerpräsident. Wie das Wahlergebnis und die Wahlbeteiligung damals in Gemeinde Extertal aussahen, lesen Sie hier.

Wahlbeteiligung in Gemeinde Extertal bei der Landtagswahl 2017

Transparenz Automatisch geschriebener Artikel Dieser Text wurde auf Basis öffentlich verfügbarer Daten der Landeswahlleitung sowie der Gemeinden und Stadtteile automatisch generiert. Alle Infos über unsere automatisierte Berichterstattung im Bereich Wahlergebnisse finden Sie hier. Sie haben einen Fehler entdeckt? Mailen Sie uns: cvd@rp-online.de.

2017 lag die Wahlbeteiligung in Gemeinde Extertal bei 59,5 Prozent. Damals waren 9473 Bürger wahlberechtigt. Davon gaben insgesamt 5640 ihre Stimmen ab. Die Wahlämter der Gemeinde stellten 68 ungültige Zweit- und 89 ungültige Erststimmen fest.

Wahlberechtigung bei der Landtagswahl 2022: Alter, Nationalität - das gilt

Wer wählen darf, ist in der Landeswahlordnung des Landes Nordrhein-Westfalen festgelegt. Das aktive Wahlrecht hat, wer 18 Jahre alt ist, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in NRW wohnhaft ist. In NRW gibt es insgesamt rund 13,2 Millionen Wahlberechtigte. Das Wahlrecht ist in der Landesverfassung und im Landeswahlgesetz verankert - nähere Bestimmungen finden sich in der Landeswahlordnung.

Wahlsieger und Zweitstimmenergebnis bei der Landtagswahl 2017

Bei NRW-Landtagswahlen dürfen die Bürger grundsätzlich zwei Stimmen vergeben. Mit der Erststimme wählen die Bürger den Direktkandidaten ihres Wahlkreises. Mit der Zweitstimme wird eine der Parteien gewählt, die zur Landtagswahl antreten. Die Summe dieser Stimmen ist am Ende entscheidend dafür, wie viele Sitze einer Partei im Landtag von Nordrhein-Westfalen insgesamt zustehen.

Diese zu vergebenden Sitze werden zum einen mit den Direktkandidaten besetzt, die über die Erststimmen ins Parlament einziehen. Hinzu kommen Kandidaten, die von den Parteien auf Landeslisten aufgestellt wurden. Je mehr Sitze eine Partei hat, desto mehr Bewerber von der Liste schaffen zusätzlich zu den Direktkandidaten den Sprung in den Landtag.

Stärkste Kraft in Gemeinde Extertal war 2017 die SPD. Die Partei erreichte damals 35,1 Prozent der Zweitstimmen. Die Ergebnisse im Einzelnen:

CDU: 30,5 Prozent, 1.698 Stimmen

SPD: 35,1 Prozent, 1.955 Stimmen

Grüne: 4,3 Prozent, 239 Stimmen

FDP: 14,4 Prozent, 804 Stimmen

AfD: 8 Prozent, 444 Stimmen

Linke: 3,3 Prozent, 185 Stimmen

Sonstige: 4,4 Prozent, 247 Stimmen

So viele Erststimmen holten die Parteien in Gemeinde Extertal bei der Landtagswahl 2017

Die meisten Erststimmen in Gemeinde Extertal gingen an die SPD (32,2 Prozent). Ihr Direktkandidat zog 2017 in den Landtag ein. Die Ergebnisse im Einzelnen:

CDU: 27,1 Prozent, 1.506 Stimmen

SPD: 32,2 Prozent, 1.790 Stimmen

Grüne: 3,5 Prozent, 195 Stimmen

FDP: 26,5 Prozent, 1.470 Stimmen

AfD: 5,7 Prozent, 316 Stimmen

Linke: 3,5 Prozent, 196 Stimmen

Sonstige: 1,4 Prozent, 78 Stimmen

Rund um die Landtagswahl 2022 liefern wir Ihnen alle Informationen, Reaktionen, Hintergründe und Analysen. Auf unserer Übersichtsseite finden Sie alle Ergebnisse in allen Wahlkreisen - in Echtzeit visualisiert und analysiert.

Hier geht es zu unserem Landtagswahl-Dossier.