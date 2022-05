Spitzenkandidaten im Schlagabtausch : Fakten, Emotionen und die Fans – so war‘s beim Fünfkampf in der Wahlarena

Fakten, Emotionen und die Fans – so war‘s beim Fünfkampf in der Wahlarena

Köln Draußen jubeln die Anhänger der verschiedenen Parteien für „ihre“ Kandidaten. Drinnen gibt es verbale Attacken. Wie die Spitzenkandidaten zur NRW-Landtagswahl im Scheinwerferlicht dastanden und was drumherum los war.

Die Spitzenkandidaten von fünf Parteien zur Landtagswahl am 15. Mai stellen sich am Dienstagabend zum „Fünfkampf“ in der „Wahlarena“ des WDR: Hendrik Wüst (CDU), Thomas Kutschaty (SPD), Joachim Stamp (FDP), Markus Wagner (AfD) und Mona Neubaur (Grüne). Sie stehen im Halbkreis im Licht der Scheinwerfer an der Studiodecke hoch über ihnen, um sie herum sitzt das Publikum auf Rängen wie im Amphitheater. Auf dem Fernsehbildschirm sieht alles ein bisschen größer aus als in der Realität.