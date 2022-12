Streit um NRW-Haushalt “Mit dem Finger in der Kasse erwischt worden“

All dies sorgt in dem ohnehin extrem kurzen Haushaltsverfahren für weitere Irritationen. FDP-Fraktionsvize Ralf Witzel sprach von einer absoluten Zumutung, die durch das vom Land verursachte Chaos noch einmal potenziert worden sei. Witzel spielte damit auf den Versuch an, Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm umzuwidmen. Der Landesrechnungshof hatte das in seltener Klarheit als verfassungswidrig bewertet, das Land ruderte zurück und kündigte stattdessen die finanzielle Notlage an, um von der Schuldenbremse abzuweichen. „Wir sollen jetzt hier im Nebel abstimmen über irgendetwas, dessen Grundlage wir noch überhaupt nicht kennen“, kritisierte Witzel. Es bestünden auch bei der geplanten Ausnahmeregelung der Schuldenbremse erhebliche rechtliche Risiken, die noch einmal klagerelevant werden könnten, so Witzel.