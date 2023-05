Änderung der Landesverfassung FDP will Ausbildungsberufen ein besseres Image verpassen

Düsseldorf · Die berufliche Ausbildung hat ein Imageproblem und wird gegenüber akademischen Werdegängen benachteiligt, findet die FDP. Sie will konkrete Änderungen anstoßen. Und sie will die Gleichwertigkeit der Ausbildungswege in die Landesverfassung schreiben.

08.05.2023, 19:50 Uhr

Ein Auszubildender demonstriert das Gasschweißen. Praktisch überall fehlt Nachwuchs, der Fachkräftemangel ist ein Problem in nahezu allen Branchen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Von Sina Zehrfeld Landespolitische Korrespondentin