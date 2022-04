26 neue Windräder im ersten Quartal : NRW als „Vorreiter bei der Energiewende“ – Ministerpräsident Wüst verteidigt Abstandsregel

Windräder hinter einem blühenden Rapsfeld (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf 26 neue Windräder sind in NRW von Januar bis März ans Netz gegangen. Die Landesregierung sieht sich in ihrem Kurs bestätigt. Was Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Windkraft-Verfechter dazu sagen.

In NRW sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres 26 neue Windräder in Betrieb genommen worden. Damit liegt NRW in diesem Zeitraum auf dem ersten Platz im bundesweiten Vergleich. Auf Platz zwei liegt Schleswig-Holstein mit 25 neuen Anlagen, auf Platz drei Brandenburg mit 21 Windrädern. Diese aktuellen Zahlen meldet das Portal „Windbranche.de“ unter Berufung auf die Bundesnetzagentur. Die übrigen Bundesländer kommen demnach auf einzelne oder gar keine neuen Anlagen.

Die Landesregierung sieht sich durch die Zahlen in ihren Bemühungen bestätigt. „Das ist ein starkes Signal und der richtige Schritt auf unserem Weg, ein klimaneutrales Industrieland zu werden“, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) unserer Redaktion. „Wir sind Vorreiter der Energiewende, trotz schwieriger Rahmenbedingungen einer dichten Besiedelung und schwächerer Windverhältnisse – und erhalten gleichzeitig mit Abstandsregeln die Akzeptanz vor Ort.“ Damit verteidigte Wüst die viel kritisierte 1000-Meter-Abstandsregel zwischen Windrädern und Wohnhäusern.

Die Landesregierung betont, dass NRW seit 2018 beim Zubau von Windenergieanlagen immer auf den ersten Plätzen lande. 2021 habe man bei den Genehmigungen von Windenergieanlagen im Ländervergleich auf Rang 3 gelegen. Und gemessen an Fläche und Einwohnerdichte weise Nordrhein-Westfalen unter den Flächenländern heute den höchsten Besatz an Windrädern auf. Mit Konzentrationszonen von 1,2 Prozent der Landesfläche liege NRW weit über dem Bundesdurchschnitt von 0,8 Prozent.

„Wir müssen die Energieversorgung verlässlich sichern und die Erneuerbaren ausbauen“, sagte Hendrik Wüst weiter. „Bis 2030 wollen wir die 2020 installierte Onshore-Leistung verdoppeln. Diesen Weg werden wir mit aller Entschlossenheit und Anstrengung konsequent weitergehen, um Klimaschutz und Industrie zu versöhnen.“

Lesen Sie auch Ausbau der erneuerbaren Energien : Ein konkretes Windkraft-Ziel und viele offene Fragen