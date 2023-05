Neuerungen für NRW-Grundschulen Nicht genug und doch zuviel

Die Neuerungen, die NRW jetzt an den Grundschulen einführt, sind einerseits lange nicht genug und andererseits zu viel auf einmal. Nicht genug, weil sie für eine umfassende Förderung der Grundkompetenzen bei Weitem nicht reichen. Das Kernstück der neuen Leseförderung, umrissen mit dem Slogan „drei mal 20 Minuten Lesezeit“, setzt an einer guten Methode an, verwässert diese aber. Im Vorbildkonzept, das in verschiedenen Bundesländern – übrigens auch schon an NRW-Schulen – erprobt wurde, sind Lesezeiten täglich vorgesehen.