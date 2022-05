Pro-Wüst-Kommentare und Fake-Accounts : Wirbel um Twitter-Anleitung für WDR-Wahlarena

Düsseldorf Eine konservative Plattform soll ihre Nutzer dazu aufgerufen haben, während der TV-Wahlarena im WDR die sozialen Medien mit Pro-Wüst-Kommentaren zu fluten. Dabei wurden die Nutzer auch zur Schaffung von Fake-Accounts animiert.

In dem Dokument, das unserer Redaktion vorliegt und das das Wasserzeichen der konservativen Kampagnen-Fabrik The Republic trägt, sind eine Reihe von vorgefertigten Tweets enthalten. Die Nutzer werden dazu aufgerufen diese über ihre eigenen Accounts oder „notfalls neue Accounts“ anonym zu verbreiten. Die Tweets sind unterteilt in die Kategorien „Allgemeine Tweets“, „Pro CDU“, „Gegen Kutschaty“ und „Weitere Skandale“: „Einfach auf den Text/Link auf den nächsten Seiten klicken. Dieser wird dann für Euch automatisch auf Twitter eingefügt und ihr müsst nur noch posten oder wie oben beschrieben terminieren, wenn ihr zwischen 20:15 und 22:00 Uhr keine Zeit habt!“

Die Kampagnen-Fabrik The Republic spricht mit ihren Online-Beiträgen gezielt ultrakonservative Kreise an und greift dabei auf Methoden zurück, wie sie von Trump-Unterstützern in den USA bekannt sind. So macht das Portal etwa Stimmung gegen das Gendern und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.