Spitzengepräch von Kommunen und Landesregierung am Dienstag : Städte sollen Standorte für neue Flüchtlingsunterkünfte vorschlagen

Spitzengepräch von Kommunen und Landesregierung am Dienstag

Düsseldorf Viele Orte wissen bei der Unterbringung von Geflüchteten nicht weiter. NRW-Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) hofft, dass Städte mögliche Standorte für neue Landes-Notunterkünfte ins Spiel bringen – und appelliert an die Menschen, diese auch bei sich zu akzeptieren.

Landesflüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) appelliert an alle Beteiligten, im Ringen um die Unterbringung von mehr Geflüchteten an einem Strang zu ziehen. „Da nicht von einer Entspannung der Lage in den kommenden Wochen auszugehen ist, müssen sich Kommunen und Land dieser Situation solidarisch stellen“, sagte sie unserer Redaktion. „Ich erhoffe mir vom Austausch der Landesregierung mit den Kommunalen Spitzenverbänden ein solches Signal der Geschlossenheit.“ Es sei das Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die europäischen Gesellschaften auch durch die Kriegsfluchtbewegung zu spalten. „Das dürfen wir nicht zulassen.“