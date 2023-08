Genossen haben neue Doppelspitze Schwierige Bergetappe für die NRW-SPD

Für Post und Philipp geht es nun darum, innerhalb kürzester Zeit eine verunsicherte, angeschlagene Partei, in der die derzeit so viel beschworenen Kraftzentren eher gegen- statt miteinander arbeiteten, zu einen und zu einer schlagkräftigen Wahlkampftruppe umzubauen, die bei den Bürgern mit den richtigen Themen auch durchzudringen vermag. All das mit weniger Mitgliedern und mit weniger Geld als noch in den vergangenen Jahren, wie Philipp richtig analysierte: „Das wird nicht einfach, aber das schreckt mich auch nicht. Ich finde, man sollte im Leben grundsätzlich nicht erwarten, dass es immer einfach ist.“