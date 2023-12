Henning Höne vor Mitgliederbefragung Der Chef der NRW-FDP ist für den Verbleib in der Ampel

Der Landesvorsitzende der FDP in Nordrhein-Westfalen, Henning Höne, stellt sich vor der anstehenden bundesweiten Befragung der FDP-Basis klar hinter einen Verbleib seiner Partei in der Bundesregierung. „Die Ampel war nie unsere Wunschkonstellation. Trotzdem bin ich überzeugt, dass es für das Land immer besser ist, wenn die Freien Demokraten Verantwortung tragen“, sagte er unserer Redaktion. „Es geht darum, ob die FDP in schwierigen Zeiten auch weiterhin Verantwortung für unser Land tragen sollte. Es geht darum, ob wir bei wegweisenden Entscheidungen auf der Brücke stehen. Da lautet meine klare Antwort: Ja“, so Höne. „Mein Eindruck von den Gesprächen vor Ort und auch von unserem Landesparteitag ist, dass viele Mitglieder diese Haltung teilen.“