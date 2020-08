Kurz vor Kommunalwahlen : Düsseldorfer FDP hat Ärger wegen „Ballermann“-Wahlplakat

Düsseldorf Das könnte ein klassisches Eigentor geworden sein: Sechs Wochen vor der Kommunalwahl hat die FDP in Düsseldorf Ärger wegen eines gerade erst vorgestellten „Ballermann“-Slogans - denn der Begriff ist rechtlich geschützt.

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann sagte der Deutschen Presse-Agentur am Samstag, dass viele Düsseldorfer besorgt seien wegen der Zustände in der Altstadt in den Wochenendnächten. Sie sprach von „großen Menschenmassen auf engem Raum, zu viel Alkohol und einer wachsenden Bereitschaft zur Gewalt.“ Damit wolle sie sich nicht abfinden, betonte die Oberbürgermeister-Kandidatin. „Mir ist es egal, wie man das nennt.“ Wenn die FDP in der Diskussion über das Thema das „B-Wort“ nicht verwenden dürfe, „dann sprechen wir eben noch mehr über unsere Lösungen“. Dazu gehörten eine bessere Vernetzung mit der Landespolizei und „ein konsequentes Durchgreifen.“