Für Eltern und Kinder Vor dem Schulstart in NRW – mit Gratis-Ticket den Schulweg üben

In Aachen gibt es für interessierte Familien von Viertklässlern ein kostenloses 24-Stunden-Ticket für den Bus, teilte der Aachener Verkehrsverbund (AVV) mit. Mit dem sogenannten „Entdecker-Freiticket“ soll der Anreiz geweckt werden, vor dem Schulstart den neuen Weg und das neue Verkehrsmittel in Begleitung zu erkunden, und sicheres Verhalten einzuüben, heißt es in einem Brief an Viertklässler an Aachener Schulen.