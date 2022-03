Forderungen am wirtschaftspolitischen Aschermittwoch : Von Strom bis Straße – alles muss schneller werden in NRW

Bei erneuerbarer Energie und dem Ausbau von Netzen muss NRW Tempo machen, fordern die Unternehmen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Düsseldorf Digitalisierung, Straßenbau, Bürokratieabbau, Energiewende: In Nordrhein-Westfalen muss das alles schneller gehen, fordern die Unternehmensverbände vor der Landtagswahl. Befördert werden soll das durch neue Gesetze und nicht zuletzt durch Migration.

Es geht zu langsam mit der Digitalisierung. Zu langsam bei Erneuerbaren Energien, bei E-Mobilität und bei der Infrastruktur, von Stromnetzen bis zu Straßen- und Brückenbau. „Lasst uns da die Einstellung ändern“, appelliert Arndt Kirchhoff, Präsident der Unternehmensverbände in NRW, an die Politik. Die Einstellung - ganz konkret Gesetze, damit Unternehmen ihre Projekte in Zukunft schneller umsetzen können.

Der „wirtschaftspolitische Aschermittwoch“, ein politischer Kassensturz aus NRW-Unternehmensicht, ist Tradition bei deren Landesvereinigung „Unternehmer NRW“. In diesem Jahr richtete sich der Blick dabei auf die Landtagswahl.

Arndt Kirchhoff forderte, unter der nächsten Landesregierung müsse „die Kompetenz des Wirtschaftsministeriums noch mehr gestärkt werden“. Etwa, wenn es darum geht, sowohl Umweltschutz als auch wirtschaftliche Ziele zu erreichen. „Ökologie und Ökonomie sind zwei Seiten einer Medaille“, sagte er. Die Fachleute für all das könnten durchaus in verschiedenen Ministerien sitzen, „aber einer muss den Hut aufhaben.“

Vor allem bei Planungs- und Genehmigungsverfahren für Projekte müsste es aus Firmensicht Änderungen geben. In der Vergangenheit sei auf Regelungen, die Bund und Europäische Union vorgaben, in NRW immer wieder noch mal ein Verwaltungsschritt draufgesetzt worden, erklärte der Hauptgeschäftsführer von Unternehmer NRW, Johannes Pöttering. Beispielsweise bei Klage- und Beteiligungsrechten. Das, so der Wunsch, möge die nächste Landesregierung ändern: „Da haben wir noch die Gesetze von 2017.“

Generell sähe die Wirtschaft es gern, wenn man „Planungsprozesse parallelisieren“ würde. Das heißt: Wenn verschiedene Verfahrensschritte gleichzeitig ablaufen könnten statt nacheinander, und, wenn das noch durch Regeln beschleunigt würde, durch die es weniger Abwägungen und Entscheidungen im Einzelfall geben würde. Was auch bedeutet: weniger Möglichkeiten, diese Entscheidungen durch Klagen anzugreifen.

Wichtig sei all das unter anderem für die Transformation beim Thema Energie. „Wir haben hier die weltweit ambitioniertesten Klimaziele. Und wir haben einen unheimlichen Zeitdruck“, sagt Kirchhoff. „Wir brauchen viel mehr Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren Energien“ – und bei allem, was damit zusammenhängt: Wasserstofftechnologie, Netze, Speicherkapazitäten.

Ein Abrücken vom Ausstieg aus Kohle und Kernenergie schlägt die Vereinigung der Unternehmensverbände nicht vor. Auch nicht angesichts des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland. „Wir wollen schon bei unserem Fahrplan bleiben“, stellt Arndt Kirchhoff fest. „Wenn wir schnell genug sind mit den Erneuerbaren.“

Wenn aber auf sämtlichen Feldern zu mehr Tempo gedrängt wird, dann braucht es dafür Menschen, die all die Straßen, Windräder und Gebäude tatsächlich bauen. „Wir werden das nicht alles schaffen, weil wir nicht genügend Arbeitskräfte haben – wenn wir sie nicht organisieren“, sagt Arndt Kirchhoff dazu und richtet den Blick auf die Bundespolitik. Es gebe Teile der Welt, von den Philippinen bis Südamerika, in denen die Menschen dringend nach Arbeit suchten: „Bitte macht Abkommen mit diesen Ländern, damit wir gezielte Zuwanderung haben können.“