Kommunalwahlen in NRW Erste Klage gegen das neuen Wahlrecht liegt beim Verfassungsgericht

Dadurch kämen viele Wählerstimmen weniger bis gar nicht zum Tragen, kritisierte Volt. Gerade in den Städten und Kreisen wollten viele Menschen Akzente setzen. Zudem habe die Europawahl gezeigt, dass vor allem junge Leute großes Interesse an neuen, kleinen Parteien hätten. Bislang ist Volt demnach in Köln, Münster und Bonn in kommunalen Gremien vertreten. Nach der Europawahl konnte die Organisation fünf Abgeordnete ins Europaparlament schicken, drei aus Deutschland und zwei aus den Niederlanden.