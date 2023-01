Geflügelpest wird ganzjähriges Problem Vogelgrippe wütet besonders am Niederrhein und in Westfalen

Die Geflügelpest hält Landwirte und Hobbyhalter weiter in Atem. Alleine im Dezember verzeichnete das Tierseuchen-Informationssystem des Friedrich-Löffler-Instituts in NRW an elf Orten nachgewiesene Fälle der aviären Influenza, auch Vogelgrippe genannt. Zehn Ausbrüche betreffen Tiere in Haltung, bei einem Fall handelte es sich um eine Wildente. Den letzten Nachweis gab es den Wissenschaftlern zufolge etwa eine Woche vor Heiligabend bei einem Huhn in Höxter.