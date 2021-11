Kampf gegen die Pandemie : NRW bereitet Verschärfung der Coronamaßnahmen vor

Bald werden wohl deutlich weniger Fans in die Stadien gelassen (Symbolbild). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Die CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag hat zeitgleich zur Bund-Länder-Schalte über geplante Maßnahmen im Kampf gegen die vierte Corona-Welle beraten. Ein Überblick über die geplanten Vorhaben und Regeln.

Nordrhein-Westfalen hält weiter an Fußballspielen mit Zuschauerbeteiligung fest, will aber die Zahl der Besucher im Stadion deutlich begrenzen. Das berichteten mehrere Teilnehmer der CDU-Fraktionssitzung am Dienstag. Demnach sei geplant, im Land die Zahl der Zuschauer auf ein Drittel zu begrenzen. Man könne nicht die Geimpften und Genesenen bestrafen, hieß es dazu vonseiten der Fraktionsführung.