Steigende Infektionszahlen : Viele Schüler behalten ihre Maske weiterhin auf

Düsseldorf Die Infektionszahlen steigen, aber die Masken fallen. Seit Dienstag dürfen Schüler in Nordrhein-Westfalen ihre Maske am Sitzplatz absetzen. Viele wollen das aber gar nicht.

Am ersten Tag ohne Masken am Sitzplatz haben viele nordrhein-westfälische Schüler den Mund-Nasenschutz dennoch getragen. In vielen Klassen habe es nur ein oder zwei Schüler gegeben, die ihre Masken im Klassenzimmer abgesetzt hätten, berichteten Lehrer und Schüler aus verschiedenen Teilen des Landes. Auch Lehrer verzichteten vielfach nur vereinzelt auf den Maskenschutz. In Krefeld, wo sich die Kommune der Landesregierung widersetzen wollte, trug die überwältigende Mehrheit der Schüler aller Stufen ebenfalls weiterhin am Sitzplatz eine Maske. Eltern hätten in manchen Klassen unisono geraten, die Maske weiter zu tragen. Einige Schulleiter appellierten in Rundmails, freiwillig die Maske zu tragen.